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        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?

        Türkiye, 40 yılı aşkın süredir sırtında kambur olan ve şehit acılarıyla ocaklara ateş düşüren terör belasından kurtuldu. Takvim yapraklarının 12 Mayıs'ı gösterdiği bugün, terör örgütü PKK fesih kararı aldığını açıkladı. Peki bugüne nasıl gelindi? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 10:14 Güncelleme: 12.05.2025 - 10:14
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        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" adını koyduğu hedefte yeni bir sürece geçildi. Terör örgütü PKK, fesih kararı aldığını açıkladı. Peki kamuoyunun ilgiyle izlediği süreç nasıl başladı?

        1 Ekim 2024'teki TBMM açılışında DEM Partili vekillerle tokalaşan MHP lideri Devlet Bahçeli dikkat çeken çıkışını 22 Ekim'deki MHP grup toplantısında yaptı.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 22 Ekim 2024'te terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a, örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" çağrısında bulundu.

        23 Ekim 2024'te DEM Parti milletvekili Ömer Öcalan'a amcası Abdullah Öcalan'la görüşme izni verildi. Bu, 43 ay sonra ilk kez İmralı’ya bir ziyaret anlamına geliyordu. Daha sonra DEM Parti heyeti, 28 Aralık 2024'te ve 22 Ocak'ta İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü ve Öcalan'ın mesajlarını kamuoyuna aktardı.

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        Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan 27 Şubat'ta kamuoyuyla paylaşılan "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"nda tüm gruplara silah bırakma ve PKK'ya kendini feshetme çağrısında bulundu. Bu çağrıya uyan Terör örgütü PKK da 1 Mart'tan itibaren ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

        Süreç içinde İmralı heyetinin partilere yaptığı ziyaretlerin ardından Beştepe’deki kritik görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmralı heyetinde yer alan isimlerden Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ı kabul etti.

        3 Mayıs’ta hayatını kaybeden Önder’in ardından Terörsüz Türkiye çabalarının devam etmesi gerektiğine yönelik mesajlar siyaset cephesinde dile getirildi.

        Önder için TBMM'de düzenlenen anma programında Bahçeli'nin fotoğrafı da ses getirdi.

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesi sürecinin somutlaşmasını "günler içinde" beklediklerini ifade etti.

        Ve tarih 9 Mayıs'ı gösterdiğinde terör örgütü PKK, kongresini topladığını ve kararları yakında açıklayacaklarını bildirdi. Açıklamada, "Alınan karar, bilgi ve belgeler yakın zamanda paylaşılacaktır. Tarihi öneme sahip bir karar alındı" denildi. İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan da, "Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek" dedi. DEM Parti'den yapılan son açıklamada da, "Tarihi bir eşik: Barışın ve kardeşliğin yeni şafağı. Bugün Türkiye yakın tarihinin en önemli, en kritik eşiklerinden birine dair tarihi bir tanıklık içindeyiz" denildi.

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        Takvim yapraklarının 12 Mayıs'ı gösterdiği bugün de, terör örgütü PKK, fesih kararı aldığını açıkladı. Terör örgütü PKK, 12. Kongresi'nin sonuç bildirgesinde "Çalışmaları sonlandırdık" dedi. Açıklamada, Kürt sorununu demokratik siyasetle çözülmesi noktasına gelindiği vurgulandı.

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