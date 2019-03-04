Prodigy grubuna dansçı olarak katılan, ancak daha sonra grubun solisti olan, özellikle 'Firestarter' şarkısıyla ünlenen 49 yaşındaki Keith Flint bu sabah İngiltere'deki evinde ölü bulundu.

Gruba dansçı olarak katılan Flint, 1996 yılında "Firestarter" adlı şarkının vokalistliğini yaptı ve çok beğeni topladı. Bunun üzerine The Prodigy'nin sıradaki teklisi olan Breathe'in geri vokalliğini yaptı. Gelen beğeniler üzerine, "Serial Thrilla" ve "Fuel My Fire" teklilerinde de vokalistlik yaptı ve bu tekliler bir albümde toplandı. Albüm o kadar beğenildi ki gelmiş geçmiş en iyi dans müziği albümü olma yolunda hızla ilerledi. Bu gelişmeler Flint'i bir medya odağı haline getirdi.