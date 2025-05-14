Putin ve Trump İstanbul'a gelmeyecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile görüşmeler için İstanbul'a gelmeyecek. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a gelecek Rus heyetinde Putin bulunmuyor. ABD'li bir yetkilinin açıklamasına göre, ABD Başkanı Donald Trump da görüşmeler için İstanbul'a gelmeyecek.

Anadolu Ajansı Giriş: 14.05.2025 - 23:09 Güncelleme: 15.05.2025 - 00:03 facebook

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