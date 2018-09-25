Tutuklanan Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik mahkemedeki ifadesinde de önemli bilgiler verdi.

Reyhanlı saldırısı için saldırıya ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Nasır Eskiocak ile ortak hareket ettiğini söyledi.

Bombalı saldırı olacağını bildiğini ancak bunun Türkiye sınırında olacağını bilmediğini savunan Nazik, “Reyhanlı’da araçları bırakacaktık, orada biri yanında iki kişiyle gelip bunları alıp ÖSO’nun kontrolündeki yerde bu patlatmayı yapacaktı. Bu planlamanın içinde yer aldım ama Türkiye’de olacağını bilmiyordum” dedi.

Nazik, daha önce Ankara Kocatepe ve Konya’da keşif yaptığını anlattı. Saldırı talimatını Suriye istihbaratından Hacı kod adlı bir yüzbaşıdan aldığını bir kez daha tekrarlayan Nazik, olayın ardın bir pişmanlık videosu çekip sosyal medya hesabından paylaştığını aktardı.

Videoyu paylaşmasının ardından Hacı kod adlı Yüzbaşı tarafından tutuklandığını dile getiren Nazik, “Konuşmamam için 10 ay bir gün Suriye İstihbaratına bağlı bir cezaevinde tutuldum” dedi.

Nazik mahkeme huzurunda emniyet ve savcılık ifadesini de doğruladı, “bana ait” dedi. Nazik ve diğer 26 sanığın yargılamasına 26 Kasım’da başlanacak.

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