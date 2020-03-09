AA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyeti ile icra edilecek toplantı 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacak." denildi.

Geçtiğimiz hafta Moskova'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya gelmiş, iki lider ateşkes üzerinde uzlaşmaya varmıştı.

Varılan mutabakata göre M4 karayolu ile kuzey ve güneyindeki 6 kilometrelik hattı kapsayan bölgede bir güvenlik koridoru oluşturulması kararlaştırılmıştı. Mutabakatta bu bölgede Türk ve Rus askeri birimlerinin bu koridorda ortak devriye faaliyeti icra edeceği bilgisi yer almış ve bu devriyenin detaylarının daha sonra kararlaştırılacağı ifade edilmişti.

Ankara'da yapılacak görüşmelerde başta ortak devriye faaliyeti olmak üzere oluşturulacak güvenlik koridorunun detaylarının belirlenmesi bekleniyor.