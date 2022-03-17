Rus işgalinin 22. gününde tüm yaşananlar! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 22. gününde devam ederken, tarafların müzakere görüşmeleri sürüyor. ABD Başkanı Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e "savaş suçlusu" ifadesine Rusya'dan yanıt geldi. Rus işgalinde tüm yaşananlar...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, devam eden saldırılara rağmen müzakerelerde ilerlemeye kaydedildiğini söyledi. Lavrov, Rus kanalına verdiği demeçte, "Bir uzlaşmaya varma umudu var. Tarafsız statü ciddi bir şekilde tartışılıyor, tabii ki güvenlik garantileriyle birlikte." dedi.

Ukraynalı müzakereci Podolyak, Financial Times tarafından Moskova ile Kiev arasında önerilen 15 maddelik bir barış planına ilişkin bir raporun yalnızca "Rus tarafının taleplerini" gösterdiğini söyledi. FT, Kiev'in tarafsızlığını ilan etmesi ve silahlı kuvvetleri üzerindeki sınırlamaları kabul etmesi halinde ateşkes ve Rusya'nın geri çekilmesini içeren "geçici" bir barış planı bildirmişti.

BIDEN'IN PUTIN AÇIKLAMASINA YANIT

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya daha fazla silah ve askeri teçhizat sağlaması için ekstra 800 milyon dolarlık güvenlik yardımı yapacağını açıkladı. Biden sonrasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den "savaş suçlusu" olarak bahsetti. TASS haber ajansına konuşan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Biden'in yorumlarının "kabul edilemez ve affedilemez söylem" olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada ülkesinin Rus hava saldırılarına karşı savaşmasına yardımcı olmak için daha fazla silah yardımına ve tüm ABD işletmelerinin Rusya'dan geri çekilmesi ve Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım uygulamaya çağırdı.

EKMEK ALMAK İÇİN BEKLEYEN İNSANLAR VURULDU MU?

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernigiv kentinde Rus güçlerinin ekmek almak için ayakta duran 10 kişiyi vurarak öldürdüğünü öne sürdü. Ukraynalı yetkililer, saldırının yerel saatle 10.00'da gerçekleştiğini söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı, Çernigiv'de Rus askeri bulunmadığını iddia ederek haberi yalanladı.

Zelenskiy, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Melitopol kentinin belediye başkanını serbest bıraktığını söyledi. Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov serbest kaldıktan sonra Zelenskiy ile konuştu. Zelenskiy, Fedorov'un 11 Mart'ta kendisini işbirliği yapmaya ikna etmeye çalışan Rus güçleri tarafından kaçırıldığını söyledi ve ekledi; "ancak adamımız buna dayandı. O vazgeçmedi."

ULUSLARARASI ADALET DİVANI: SAVAŞ İÇİN HAKLI GEREKÇE YOK

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Rusya'nın savaş için haklı gerekçesini destekleyecek herhangi bir kanıt bulunmadığını söyleyerek Rusya'ya işgali durdurması yönünde çağrıda bulundu. Mahkemede sadece Rus ve Çinli hakimler karara karşı oy kullandı.

Putin, Batı'nın küresel hakimiyet kurma ve Rusya'yı parçalama girişimi olarak adlandırdığı girişimde "başarılı olmayacağını" söyledi. Hükümet bakanlarına televizyonda yaptığı bir konuşmada Putin, batı yaptırımlarının Rus ekonomisine verdiği acıyı kabul ederek öncekinden daha ileri gitti, ancak ülkenin darbeye dayanabileceği konusunda ısrar etti.

SAĞLIK TESİSLERİNE 43 SALDIRI

DSÖ Başkanı Tedros Ghebreyesus, işgalin başlangıcından bu yana Ukrayna sağlık tesislerine, altyapısına ve çalışanlarına 43 saldırı düzenlendiğini söyledi. DSÖ, saldırılarda iki sağlık çalışanının öldüğünü ve en az sekiz kişinin yaralandığını söyledi.

Rusya'nın en büyük dans yıldızlarından biri olan baş balerin Olga Smirnova, Rus işgalini kınadıktan sonra Moskova'daki Bolşoy Balesi'nden ayrıldı.