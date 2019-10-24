Rusya Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG mensuplarının Türkiye-Suriye sınırına yakın bölgelerden çekilmeye başladığını açıkladı.
Gelişmeyi Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin düzenlediği basın toplantısında duyurdu.
Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi Mutabakatı kapsamında, terör örgütünün sınır bölgelerinden 150 saat içinde çekilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı.
Gelişmenin ardından Rusya askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları dün Fırat Nehrini geçerek Ayn El Arap'a (Kobani) doğru yola çıkmıştı.
Rus kaynakları, Rus askeri polisinin bugün itibariyle Ayn el Arap'ta, Türkiye sınırına birkaç kilometre mesafedeki bir tepeye konumlandığını belirtti.
Mutabakat kapsamında Rusya askeri polisi ve Suriye rejimi, terör örgütünün bölgeden çıkarılmasını temin edecek.
Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, mutabakat kapsamında Suriye'de görev alacak askeri polis gücüne ek kuvvet gönderileceğini bildirdi. Rus haber ajansı RIA'nın bildirdiğine göre Suriye'ye 276 yeni askeri polis ve 33 askeri teçhizat gönderilecek.
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