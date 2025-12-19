Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Şanlıurfa haberleri: Otomobilde seyir halindeyken yorgun mermi isabet etti | Son dakika haberleri

        Otomobilde seyir halindeyken yorgun mermi isabet etti

        Şanlıurfa'da bir olay meydana geldi. Otomobiliyle seyir halindeyken yorgun mermi isabet eden 51 yaşındaki Mehmet Ç., yaralandı. Jandarma, silahı ateşleyen kişinin yakalanması için soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 11:19 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seyir halindeyken mermi isabet etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, otomobiliyle seyir halindeyken yorgun mermi isabet eden Mehmet Ç., (51) yaralandı.

        GÖĞSÜNE YORGUN MERMİ İSABET ETTİ

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana geldi. Otomobiliyle evine doğru giden Mehmet Ç.’nin göğsüne tabanca mermisi isabet etti.

        ARACINI DURDURUP YARDIM İSTEDİ

        Kanlar içinde kalan Mehmet Ç., aracını durdurarak çevreden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        DURUMU AĞIR

        Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Mehmet Ç., Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Ç., Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Jandarma, silahı ateşleyen kişinin yakalanması için soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Şanlıurfa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hem suçlu hem güçlü! 2 araca çarptı, restoran işletmecisini vurdu!
        Hem suçlu hem güçlü! 2 araca çarptı, restoran işletmecisini vurdu!
        Trump eski başkanlarla alay etti
        Trump eski başkanlarla alay etti
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Sahte fatura operasyonu
        Sahte fatura operasyonu
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        AB 'Rus varlıkları' krizini aştı, Ukrayna'ya fonda anlaştı
        AB 'Rus varlıkları' krizini aştı, Ukrayna'ya fonda anlaştı
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!