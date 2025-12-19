Otomobilde seyir halindeyken yorgun mermi isabet etti
Şanlıurfa'da bir olay meydana geldi. Otomobiliyle seyir halindeyken yorgun mermi isabet eden 51 yaşındaki Mehmet Ç., yaralandı. Jandarma, silahı ateşleyen kişinin yakalanması için soruşturma başlattı
Giriş: 19.12.2025 - 11:19 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:19
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, otomobiliyle seyir halindeyken yorgun mermi isabet eden Mehmet Ç., (51) yaralandı.
GÖĞSÜNE YORGUN MERMİ İSABET ETTİ
DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana geldi. Otomobiliyle evine doğru giden Mehmet Ç.’nin göğsüne tabanca mermisi isabet etti.
ARACINI DURDURUP YARDIM İSTEDİ
Kanlar içinde kalan Mehmet Ç., aracını durdurarak çevreden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DURUMU AĞIR
Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Mehmet Ç., Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Ç., Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI
Jandarma, silahı ateşleyen kişinin yakalanması için soruşturma başlattı.
