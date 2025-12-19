Otomobilde seyir halindeyken yorgun mermi isabet etti Şanlıurfa'da bir olay meydana geldi. Otomobiliyle seyir halindeyken yorgun mermi isabet eden 51 yaşındaki Mehmet Ç., yaralandı. Jandarma, silahı ateşleyen kişinin yakalanması için soruşturma başlattı

Giriş: 19.12.2025 - 11:19 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:19

