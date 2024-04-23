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        Haberler Yaşam Süper Loto Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı 23 Nisan 2024 Salı! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

        23 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

        Haftanın ilk Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Haftada üç gün salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da kazandıran numaralar saat 21.30'da açıklanıyor. İşte 23 Nisan 2024 Salı Süper Loto çekilişi sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 21:37 Güncelleme: 23.04.2024 - 21:37
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        Süper Loto'da kazandıran rakamlar
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        Süper Loto sonuçlarında geri sayım sona erdi. Salı, perşembe ve pazar günleri çekilişi yapılan Süper Loto'da sonuçlar noter huzurunda canlı yayında açıklanıyor. Süper Loto çekilişinde merakla beklenen sonuçlar 21:30'da belli oldu. İşte 23 Nisan 2024 Süper Loto sonuçları...

        23 NİSAN 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI

        4 - 5 - 22 - 31 - 32 - 42

        SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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