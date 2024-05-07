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        Haberler Yaşam Süper Loto Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı 7 Mayıs 2024! İşte Süper Loto sonucu sorgulama ekranı

        7 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte Süper Loto sonucu sorgulama

        Süper Loto'da kazandıran numaralar açıklandı. Salı, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda çekilişi yapılan Süper Loto'da sonuçlar 21.30'da açıklanıyor. İşte, büyük ikramiyeyi kazandıran 7 Mayıs Salı 2024 Süper Loto sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 21:35 Güncelleme: 07.05.2024 - 21:37
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        Süper Loto sonuçları açıklandı!
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        Süper Loto'da heyecan bu akşam kaldığı yerden devam etti. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde, merakla beklenen sonuçlar 21:30'da açıklandı. İşte 7 Mayıs 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

        7 MAYIS 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI

        20 - 31 - 37 - 42 - 47 - 55

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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