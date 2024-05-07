Süper Loto'da heyecan bu akşam kaldığı yerden devam etti. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde, merakla beklenen sonuçlar 21:30'da açıklandı. İşte 7 Mayıs 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

7 MAYIS 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI

20 - 31 - 37 - 42 - 47 - 55

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.