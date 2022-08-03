Enflasyon rakamları açıklandı

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TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49,65 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,79 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 119,11 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -0,85 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 6,98 ile sağlık oldu

2022 yılı Temmuz ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 10 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 37,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,46 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,81 olarak gerçekleşti.

Değişim oranı (%) Grup Kapsam Bir önceki

aya göre Bir önceki

yılın Aralık

ayına göre Bir önceki

yılın aynı

ayına göre On iki aylık

ortalamalara

göre Endeks A Mevsimlik ürünler hariç TÜFE 2,29 47,39 83,10 51,25 1 066,31 B İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 3,49 37,59 68,46 42,81 829,69 C Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 3,45 33,90 61,69 39,02 752,23 D İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE 2,09 44,32 77,80 48,31 919,44 E Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE 2,16 45,32 79,46 50,23 974,15 F Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE 2,02 42,87 79,88 51,16 994,29