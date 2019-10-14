ABD Başkanı Donald Trump, destekçileri tarafından hazırlanan bir video klip nedeniyle bir kez daha muhaliflerinin hedefinde.

New York Times gazetesinin haberine göre Trump'ın sahibi olduğu Doral Miami Resort'ta geçen hafta düzenlenen 'Amerikan Önceli Konferans'ında katılımcılara gösterilen bir video klipte Trump, muhaliflerini vahşi şekilde 'öldürüyor'.

Trump yanlısı Youtube kanalı 'TheGeekzTeam' tarafından geçen yıl hazırlandığı belirtilen klibin, Hollywood yapımı 'Kingsman: The Secret Service' adlı aksiyon filmindeki dövüş sahnelerinden birisi olduğu belirtildi.

Klipte 'Sahte Haberler Kilisesi' adı verilen kiliseye giren Trump, sık sık eleştirdiği CNN, Politico, BBC, MSNBC gibi haber kanallarının yanı sıra eski Başkan Barack Obama ile başkanlık seçimlerindeki rakipleri Hillary Clinton, Bernie Sanders ve John McCain'i de hedef alıyor.

Toplantıya Trump ailesi adına ABD liderinin büyük oğlu Donald Trump Jr ile eski Beyaz Saray sözcüsü Sarah Huckabee Sanders'ın katıldığı kaydedildi.

'İLK KEZ OLMUYOR'

Haberin duyulmasının ardından bir açıklama yayınlanan CNN yöneticileri, Trump destekçilerinin bundan önce de medyayı hedef alan şiddet mesajları verdiklerini hatırlarak, "Başkan ve ailesi, vakit kaybetmeden bu videoyu mümkün olan en sert şekilde kınamalı. Bundan daha azı şiddeti desteklemek anlamına gelir" ifadelerini kullandılar.

Trump'ın sözcüsü ise, videonun ABD liderinin başkanlık kampanyasıyla herhangi bir bağlantısı bulunmadığını ve kampanya ekibinin şiddeti hiç bir zaman hoş görmediğini söyledi.