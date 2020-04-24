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ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olayları ile ilgili yaptığı açıklamada soykırım ifadesini kullanmadı.

Trump, bu yıl da olayların yıldönümü olarak kabul edilen 24 Nisan için Ermenice 'Büyük Felaket' anlamına gelen 'Meds Yeghern' ifadelerini kullandı.

Bilindiği gibi ABD Senatosu, Aralık ayında 1915 Ermeni olaylarını sözde "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti. Uzun yıllardır veto edilen yasanın geçtiğimiz yıl Senato'dan geçmesi kararın siyasi olduğuna ilişkin tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Trump, Senato kararının ardından karara katılmadığını açıklamış ve tasarıyı onaylamamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise tasarıyı "Atılan adımın kıymeti yok, bunu tanımıyoruz" sözleriyle değerlendirmişti.

Tasarı Senato'nun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.