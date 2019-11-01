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HaberlerDünyaBAŞLADI! Türkiye ile Rusya'nın Suriye'deki ortak devriyesi Derbesiye'de başladı

Son dakika! Türkiye ile Rusya'nın Suriye'deki ortak devriyesi başladı

HABERTURK.COM / Ajanslar

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü. Görüşmenin hemen ardından, Türkiye ile Rusya askerlerinin Suriye'de ortak devriyesi başladı. Diğer yandan bölgedeki gelişmeleri değerlendirmek üzere ikinci Rus askeri heyeti Ankara'ya geliyor

Türkiye Rusya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesinin ardından imzalanan Soçi Mutabakatı'yla Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına 10 kilometrelik mesafede Türk ve Rus askerlerinin devriyesi başladı.

Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin 20 kilometre batısındaki Sevimli köyü mevkisinden Türk bayraklı zırhlı araçlardan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu.

TSK ve Rus unsurları, Derbesiye kırsalında kara devriyesi gerçekleştiriyor.

Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor.

 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle ilk ortak devriye, Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı" denildi. 

GENELKURMAY BAŞKANLARI GÖRÜŞTÜ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonla görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Güler'in, Orgeneral Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede Suriye'deki günlük gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

İKİNCİ ASKERİ HEYET ANKARA'YA GELİYOR

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu ile Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus Askeri Heyeti'nin bugün Ankara'ya geleceğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus Askeri Heyeti'nin bugün Ankara´ya gelmesi planlandı."

SINIR HATTINA TANK SEVKIYATI

Bugün gerçekleştirilecek olan Türk-Rus ortak devriyesi öncesi sınır hattına tank sevkiyatı gerçekleştirildi.

Bugün öğlen saatlerinde gerçekleştirilecek Türk-Rus ortak devriyesi öncesi hazırlıklar devam ediyor.

Sınırın Suriye tarafında iki ülke askerlerinin ortak devriye atması beklenirken, sabah saatlerinde ise sınır hattına tank sevkiyatı gerçekleştirildi.

Mardin’den ilerleyen tank yüklü araçlar, sınırın sıfır noktasında bulunan Kızıltepe ilçesi Şenyurt Mahallesi’ne doğru hareket etti.

ABD DE PETROL SAHALARINDA DEVRİYEYE BAŞLADI

ABD ordusu Barış Pınarı Harekatı'nın ardından, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarında devriyelere yeniden başladı.

ABD ordusuna ait 5 zırhlı araç ve 2 pikap, Türkiye-Suriye sınırına 6 kilometre uzaklıktaki Kahtaniye beldesi ile Rumeylan ilçesi arasında, yaklaşık 40 kilometrelik hatta devriye yaptı.

ABD ordusu böylece, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde de durdurduğu devriyelerini yeniden başlatmış oldu.

Suriye-Türkiye sınırındaki Kamışlı ilçesinin doğusunda yer alan Kahtaniye'de petrol yataklarının varlığı biliniyor.

Bir diğer petrol bölgesi olan Rumeylan ise Irak sınırına 15-20 kilometre uzaklıkta.

Rumeylan ilçesinde ABD'nin hava üssü ve 100'den fazla askeri bulunuyor.

ABD yönetimi, geçen hafta, Suriye'deki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendireceğini açıkladıktan sonra ülkenin doğusundaki Deyrizor ili civarına askeri tahkimatlarını artırmıştı.

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