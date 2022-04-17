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Ukrayna Başbakanı'ndan Mariupol açıklaması: "Şehir hâlâ düşmedi" 0:00 / 0:00

Son dakika... Rusya'nın, Mariupol'de kenti savunan Ukrayna kuvvetlerine hayatlarını kurtarmak üzere silah bırakıp teslim olmaları için tanıdığı süre bu sabah 06.00'da başlamıştı.

Ancak uzun süredir Rus güçlerinin kuşatması altında olan stratejik güneydoğu liman kentinde bu yönde herhangi bir gelişmeye dair haber alınamadı.

ABC televizyonuna konuşan Shmyhal, "Şehir hala düşmedi" dedi ve Ukrayna askerlerinin şehrin bazı bölgelerini kontrol etmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Shmyhal, bu hafta Washington'da yapılacak Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası toplantılarına katılacağını ve Ukrayna için daha fazla mali yardım isteyeceğini söyledi.

RUSYA: KONTROLÜ TAMAMEN ELE GEÇİRDİK

Rusya Savunma Bakanlığı, bir demir-çelik fabrikası civarındaki Ukraynalı savaşçılar dışında Mariupol'ün kontrolünün tamamen ele geçirildiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumartesi akşamı yaptığı konuşmada, Ukrayna kuvvetlerinin Mariupol'ün sadece küçük bir bölümünü kontrol ettiğini kabul etti; hükümetinin bu güçlerle günlük temas halinde olduğunu belirtti.

Zelenskiy, Mariupol'deki savaşçıların öldürülmesi halinde barış görüşmelerinin sona ereceğini söyledi.

Reuters'in aktardığına göre Ukrayna lideri, durumun son derece ağır olduğunu kaydetti.

BBC'ye demeç veren Ukrayna milletvekili Oleksiy Gonçarenko, Mariupol'deki Ukraynalı askerlerin Rusya'ya teslim olmayacağını söyledi.

Rusya'nın kontrolündeki Kırım ile doğudaki Donbas bölgesi arasında karadan bağlantıyı sağlayacak bir konumda olduğu için Mariupol 'ü ele geçirmek Rusya açısından stratejik önem taşıyor.