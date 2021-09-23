Yalova'da 3 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Yalova olan 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 08.57'de Marmara Denizi'nin 7 km derinliğinde bir deprem oluştu.
Deprem İstanbul'dan da hissedildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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