Yol kenarında dehşet! Hamile kadın ve oğlu vahşice katledildi 0:00 / 0:00

İHA

Olay, gece saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 15. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu kenarında park halindeki 06 MK 682 plakalı minibüsün içerisinde bir kadın ile çocuğu hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

DARBEDİLİP BIÇAKLANMIŞLAR

İHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 aylık hamile olduğu belirlenen yabancı uyruklu Emine El A. (41) ile oğlu Halid M.'nin (4) feci şekilde darbedildiğini ve bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

KOCASI GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan feci olay sonrası bölgede geniş çaplı çalışma başlatılırken, öldürülen hamile kadın ile oğlunun cenazesi olay yeri inceleme çalışmaları sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çok sayıda kişinin ifadesine başvuran jandarma ekipleri, öldürülen kadının yabancı uyruklu kocası Mustafa M.'yi (43) gözaltına aldı.

CENAZELER SURİYE'YE GÖNDERİLECEK

Olay sonrası hayatını kaybeden hamile kadın ile 4 yaşındaki oğlunun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin, defnedilmek üzere Suriye'ye gönderileceği öğrenildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu koca Mustafa M.'nin jandarma karakolundaki işlemeleri sürerken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir