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YSK'dan Millet İttifakı kararı! 16 ilde ittifak ismi kullanılamayacak

Yüksek Seçim Kurulu, 16 ilde "Millet İttifakı" adının kullanılamayacağına karar verdi. CHP ve İYİ Parti 16 ilde fermuar modeliyle anlaşarak seçimlere girme kararı almıştı

Son dakika: YSK'dan Millet İttifakı kararı! 16 ilde ittifak ismi kullanılamayacak
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Millet İttifakı'yla ilgili önemli bir karar aldı. İttifakın fermuar modeli ile seçime gitme kararı aldığı 16 ilde “Millet İttifakı” isminin kullanılamayacağına karar verdi.

CHP ve İYİ Parti 16 ilde fermuar modelinde anlaştıklarını duyurmuştu. Çorum, Düzce, Batman, Van, Bartın, Adıyaman, Çankırı, Amasya ve Hakkari illerinde CHP logosu ile seçime gitme kararı alınırken; Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis, Erzurum illerinde ise İYİ Parti logosu ile seçime gidilmesi konusunda mutabık kalınmıştı.

Millet İttifakı’nın YSK temsilcileri bu illerde oy pusulalarında “Millet İttifakı” isminin kullanılıp kullanılmayacağına dair YSK’dan görüş isterken, AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel ise "Bu illerde ittifakla seçime gidilememesi nedeniyle Millet İttifakı adının kullanılamayacağını” belirtti.

BAŞVURU DEĞERLENDİRİLDİ

YSK dün yaptığı toplantıda her iki başvuru üzerinden durumu değerlendirdi. Yapılan müzakereler sonucunda; Yüksek Seçim Kurulu, söz konusu 16 ilde “Millet İttifakı” adının kullanılamayacağına karar verdi. Bu illerde sadece aday gösteren partinin logosu bulunacak. Söz konusu partinin logosunun üzerinde “Millet İttifakı” ibaresi yer almayacak.

Millet İttifakı seçmenleri 14 Mayıs’ta; Çorum, Düzce, Batman, Van, Bartın, Adıyaman, Çankırı, Amasya ve Hakkari’de sadece CHP logosunu; Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis, Erzurum illerinde ise sadece İYİ Parti logosunu görecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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