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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Marmara Denizi'nde 2.4 ve 1.8 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi. İşte 13 Eylül Türkiye'de meydana gelen son depremler...

SON DEPREMLER - 13 EYLÜL KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.09.13 08:07:05 40.7725 28.7110 5.4 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.13 07:33:57 40.7552 28.7225 13.0 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.13 04:06:58 37.9413 26.7028 5.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.13 03:53:59 39.8352 28.7180 5.1 -.- 1.8 -.- ASAGIBALI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel 2019.09.13 02:54:56 39.6795 44.4573 5.0 -.- 2.3 -.- YENIDOGAN-ARALIK (IGDIR) İlksel 2019.09.13 02:19:28 39.6147 26.4308 6.5 -.- 2.5 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.09.13 01:42:10 37.7560 29.7743 26.4 -.- 1.2 -.- AYVAZ-CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.09.13 01:37:05 39.4375 40.4843 4.7 -.- 2.6 -.- GUZGULU-YEDISU (BINGOL) İlksel 2019.09.13 01:23:48 39.1733 40.2720 16.5 -.- 1.9 -.- DARKOPRU-KIGI (BINGOL) İlksel 2019.09.13 01:17:00 37.7477 36.2672 9.5 -.- 2.3 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2019.09.13 01:03:54 39.6605 44.4747 5.0 -.- 3.2 3.5 GUNGOREN-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel 2019.09.12 23:39:39 37.8843 29.6683 8.1 -.- 2.7 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.09.12 23:36:48 36.7767 32.2748 8.6 -.- 2.2 -.- BEDEN-GUNDOGMUS (ANTALYA) İlksel 2019.09.12 21:17:24 38.0602 26.9342 5.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.12 21:05:51 36.7688 32.2680 10.2 -.- 1.9 -.- BEDEN-GUNDOGMUS (ANTALYA) İlksel 2019.09.12 20:46:54 40.0225 41.9783 7.3 -.- 1.8 -.- KARACUHA-HORASAN (ERZURUM) İlksel 2019.09.12 19:45:23 38.4805 26.8157 14.7 -.- 1.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.12 19:35:42 39.2222 29.3335 0.0 -.- 1.7 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel 2019.09.12 17:13:58 39.7430 26.0320 4.5 -.- 2.0 -.- ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.12 16:06:40 39.4945 25.9637 18.8 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.12 12:45:28 37.2552 31.8117 0.0 -.- 2.1 -.- DEGIRMENLIK-AKSEKI (ANTALYA) İlksel