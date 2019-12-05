Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Aydın Germencik'te 2.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ise Aydın depreminin büyüklüğünü 2.0 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 5 Aralık son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 5 ARALIK 2019

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 5 ARALIK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.12.05 07:58:44 37.8953 27.6283 8.1 -.- 2.0 -.- ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2019.12.05 07:57:23 38.9895 27.9547 5.1 -.- 2.0 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.12.05 06:41:38 36.6847 31.5918 16.5 -.- 1.9 -.- CENGER-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel 2019.12.05 05:39:09 39.1997 28.0823 11.6 -.- 2.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2019.12.05 05:17:10 39.2092 28.0853 6.9 -.- 2.1 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2019.12.05 05:07:30 37.8228 29.6282 8.4 -.- 1.6 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.12.05 05:05:02 38.9533 29.9037 8.3 -.- 1.6 -.- OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel 2019.12.05 04:27:34 36.4577 28.6898 16.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.05 04:00:35 36.5428 27.4732 92.8 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.12.05 03:36:03 40.3690 42.1330 20.6 -.- 1.7 -.- GULLUDAG-NARMAN (ERZURUM) İlksel 2019.12.05 02:21:55 36.4977 29.2150 21.0 -.- 1.4 -.- MINARE-FETHIYE (MUGLA) İlksel 2019.12.05 01:26:20 37.8582 26.8722 8.3 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.12.05 01:23:54 36.4073 29.1262 20.9 -.- 2.7 -.- BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA) İlksel