Tokat'ta deprem! 2 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri gündemdeki yerini koruyor. Ülkemizin deprem riski altındaki bölgelerinde sıklıkla hissedilen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından canlı olarak paylaşılıyor. Son verilere göre; 2 Mayıs bugün sabah saatlerinde Tokat peş peşe sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" soruları yanıt buldu. İşte, 2 Mayıs 2024 Perşembe günü Türkiye'de meydana gelen son depremler...
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Ülke genelindeki tüm depremler canlı olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydediliyor. İşte, 2 Mayıs 2024 Perşembe günü yaşanan son dakika depremler listesi...
TOKAT PEŞ PEŞE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bir saat içinde üç tane deprem meydana geldi. Sarsıntıların en büyüğü saat 06:43'te 2.3 büyüklüğünde yaşanırken, yerin 11.34 km derinliğinde gerçekleşti.
HATAY'DA DEPREM!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün saat 06:36'da Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremini derinliği 7 km olarak ölçüldü.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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