Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem SON DEPREMLER: Tokat peş peşe sallandı! 2 Mayıs Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi anlık son dakika deprem listesi

        Tokat'ta deprem! 2 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri gündemdeki yerini koruyor. Ülkemizin deprem riski altındaki bölgelerinde sıklıkla hissedilen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından canlı olarak paylaşılıyor. Son verilere göre; 2 Mayıs bugün sabah saatlerinde Tokat peş peşe sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" soruları yanıt buldu. İşte, 2 Mayıs 2024 Perşembe günü Türkiye'de meydana gelen son depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 07:57 Güncelleme: 02.05.2024 - 07:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Ülke genelindeki tüm depremler canlı olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydediliyor. İşte, 2 Mayıs 2024 Perşembe günü yaşanan son dakika depremler listesi...

        2

        TOKAT PEŞ PEŞE SALLANDI

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bir saat içinde üç tane deprem meydana geldi. Sarsıntıların en büyüğü saat 06:43'te 2.3 büyüklüğünde yaşanırken, yerin 11.34 km derinliğinde gerçekleşti.

        3

        HATAY'DA DEPREM!

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün saat 06:36'da Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremini derinliği 7 km olarak ölçüldü.

        4

        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        34 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        34 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu
        Koltuğa sigortasız oturuyoruz
        Koltuğa sigortasız oturuyoruz
        Borussia Dortmund, PSG'yi devirdi!
        Borussia Dortmund, PSG'yi devirdi!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        Pendik’te otomobil TIR’ın altına girdi
        Pendik’te otomobil TIR’ın altına girdi
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        İsrail, UCM'nin tutuklama kararı çıkartmasından endişeli
        İsrail, UCM'nin tutuklama kararı çıkartmasından endişeli
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Almanya'da Salih zirvesi!
        İsmail Kartal'dan Krunic kararı
        İsmail Kartal'dan Krunic kararı
        Otomobil çarptı, kaçak göçmen oldukları ortaya çıktı
        Otomobil çarptı, kaçak göçmen oldukları ortaya çıktı
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Kazada yaralanmıştı! Tuğçe'den 20 gün sonra acı haber!
        Kazada yaralanmıştı! Tuğçe'den 20 gün sonra acı haber!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Dries Mertens imzayı atıyor!
        Dries Mertens imzayı atıyor!
        "Netanyahu, esir ailelerinden yardım istedi"
        "Netanyahu, esir ailelerinden yardım istedi"
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar