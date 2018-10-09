Son durum altın fiyatları! 9 Ekim altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları Salı gününe nasıl başlayacak sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. 24 ayar külçe altının gramı dün yüzde 1,43 azalışla 233,60 liradan günü kapattı. Altın piyasasında, en düşük 235 bin 800, en yüksek ise 237 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,92 düşüşle 236 bin liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları