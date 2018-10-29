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Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği ile Arapgir Belediyesi tarafından "Uluslararası Malatya Foto Kampı'na" son yıllarda ev sahipliği yaptıklarını anımsatan Cömertoğlu, "Fotokamp etkinliğimizde son derece başarılı sonuçlar elde ettik. Bu etkinlik çok sayıda doğa tutkunu ve fotoğraf sanatçısının ilgi duyduğu ve Türkiye'nin en çok ilgi duyulan kampı oldu. Önümüzdeki yıl da bu etkinliği tekrarlayacağız. Etkinliğe gelenlerin ilçeyle irtibatı ve ilgisi devam ediyor. Sosyal medyada Arapgir görücüsüyle buluşuyor, turist kafileleri ilçeye gelip görmek istiyor." diye konuştu.