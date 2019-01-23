Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Hizmet Merkezleri'nden geçen yıl 10 milyon kişinin faydalandığını açıkladı. Sosyal Hizmet Merkezleri çocuk, kadın, engelli, yaşlı hizmetleri ile şiddet mağdurları, madde bağımlılığı, sosyal yardımlar gibi birçok alanda hizmet vermesi amacıyla açılmıştı.

MERKEZ SAYISI 321'E ULAŞTI



Selçuk'un verdiği bilgiye göre sosyal hizmet ve sosyal yardım alanlarındaki ihtiyaçları karşılayan merkezlerin sayısı, 2013'te 120 iken 2018'de 321'e ulaştı. Selçuk "Nöbetçi meslek elemanlarının bulunduğu ve 7/24 esasına göre çalışan merkezlerin sayısının, 2023 yılına kadar 424'e ulaştırılmasını hedefliyoruz" dedi.