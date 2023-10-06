Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

10 Şurada Paylaş!







63'te Szymanski ve Fred, mecburen Mert Hakan ve Zajc'tan orta sahanın anahtarını devraldı. Ritim geldi, rakip yarı alanda pas yapmaya başlayan Fenerbahçe geri döndü. Kıpırdayan King, soyadının hakkını verdi. Attı! Sonra bir tane daha attı, rahatlattı. Fred ve Szymanski de iyi ki var derken Trnava'nın golü geldi. F.Bahçe ilk kez dış sahada gol yedi. Bu nazarlık olsun, uyarı olsun. O eski takıma dönüş olmasın...

11 Şurada Paylaş!







ÖMER ÜRÜNDÜL: Trnava'da futbol kalitesi vasatı aşmayan, mücadeleye dayalı bir futbol izledik. Fenerbahçe rotasyonlu kadrosuyla oyunu domine eden taraftı. Ancak maç eksiği olan ve birbirleriyle uyumları yeterli olmayan oyuncular bir arada olunca hücum girişimleri planlı programlı değildi. Kadro kapasitesi çok sınırlı olan Trnava, sadece mücadele ediyor ve iyi savunma yapmaya çalışıyordu.