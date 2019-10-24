Spiroudome'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-21 önde tamamlayan Spirou Basket, soyunma odasına 44-40 üstün gitti.
Spirou Basket, üçüncü çeyreğini 66-58 önde tamamladığı müsabakadan 81-76 galip ayrıldı.
24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR