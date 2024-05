Star Wars hangi sırayla izlenmeli? Star Wars dizi ve filmleri konuya göre izleme sırası!

Yıldız Savaşları: Bölüm IV – Yeni Bir Umut, Luke Skywalker'ın, sinsi Darth Vader tarafından kaçırılan Prenses Leia'yı kurtarma misyonuna odaklanıyor. İlk filmin başarısının ardından The Empire Strikes Back ve Return of the Jedi hızla art arda sinemalarda gösterime girdi ve Star Wars orijinal üçlemesini tamamladı.