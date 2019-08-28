Reddit isimli internet sitesi üzerinden yayınlanan fotoğraf "Kendi ölümünü taklit ettikten sonra, Steve Jobs Mısır'da saklanıyor" cümlesiyle paylaşıldı. Steve Jobs'a benzerliği paylaşılan fotoğrafla fark edilen "Steve Jobs'ın ikizi" internet üzerinden birçok tartışmaya ve teoriye konu oldu.

Kahverengi uzun bir elbise giyen fotoğraftaki adam, Steve Jobs gibi gözlük kullanıyordu ve sakalı vardı. Hatta çıplak ayaklı bir şekilde oturan adam, Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın beyin fırtınası yaparken çıplak ayaklı olduğunu söylediği zamanları akla getirdi.

Reddit'te paylaşılan fotoğraf 80 bin kere tıklanarak Reddit'te güncel konu olarak tutuldu. Bir kullanıcı "Bunun bir şaka olduğunu bilmeme rağmen ağzım açık kaldı. Bu adam tesadüf olamayacak şekilde Steve Jobs'a benziyor." dedi. Başka bir kullanıcı ise, "Adamın oturma şekli bile Steve Jobs'ın oturmasıyla aynı." diye yorum yaptı.

Birbirinden farklı şakalar ve teoriler birbirini izledi. Yapılan teorilerden birisi, fotoğraftaki adam ile Steve Jobs'ın ikiz olduklarını fakat doğumdan son ayrı düştüklerini söylerken bir başka teori ise, Steve Jobs'ın ölümünü uydurduğunu ve şu an Mısır'da yaşadığını öne sürdü.

Bazı kullanıcılar ise fotoğrafın altına yazılan cümlenin çok provakatif olduğunu öne sürdü. Bir kullanıcı Steve Jobs'ın yarı Arap olduğunu ve Mısır'da saklanıyor oluşunun çok da zor olmayışını söyledi.

STEVE JOBS KİMDİR?

Tam adı Steven Paul Jobs olan Stev Jobs, Apple Computer, Inc.'ın kurucu ortaklarından biridir.

Steve Jobs, Amerikalı Joanne Carole Schieble ve Suriye asıllı politik bilim profesörü olan Abdulfattah John Jandali'nin biyolojik oğludur fakat Paul Jobs ve Clara Jobs-Hakobian çifti tarafından evlat edinilmiştir.

1974 yılında Kaliforniya'ya dönüş yapan Steve Jobs, Steve Wozniak ile birlikte Homebrew Computer Club isimli bir bilgisayar kulübünün toplantılarına katılmaya başladı. Daha sonra Jobs ve Wozniak, oyun şirketi Atari Inc. oyun tasarımcısı olarak çalışmaya başladı.

1976 yılında 21 yaşındayken Jobs ailesinin garajında Wozniak ile birlikte Apple Computer Co.'yu kurdu. Piyasaya ilk sürdükleri bilgisayar Apple I ismini verdikleri bir ev bilgisayarıydı ve bilgisayar 666.66 dolara satıldı.

1977 yılında Apple II'yi piyasaya sürdüler ve Apple II, Apple Computer Co.'nun piyasadaki yerini sağlamlaştırdı.

1983 yılında Apple piyasada gittikçe büyürken şirketin gelişmesini sağlayacak bir yatırımcı arayışına girdiler. O zamanlarda Pepsi-Cola'nın CEO'su John Sculley'i "Ömrünün sonuna kadar sadece şekerli su mu satmak istiyorsun yoksa dünyayı mı değiştirmek istiyorsun ?" sözleriyle ayarttılar.

1984 yılında grafiksel kullanıcı arayüzüne sahip ilk bilgisayar olan Macintosh piyasaya sunuldu ve Macintosh ile birlikte büyük bir ticari başarıya imza atıldı.

1985 yılında şirkette yaşanan bir kavga sonucu Jobs, John Sculley tarafından görevinden çekildi ve şirketten dışarı atıldı. Apple'dan ayrıldıktan sonra NeXT Computer'ı kuran Steve Jobs, şirketi bilimsel çalışma anlamında çok geliştirmişti lakin şirket ticari piyasada Apple kadar tutulmadı.

1996 yılında Apple, Steve Jobs'ı kendi kurduğu şirkete geri getirmek için NeXT Computer'ı 429 milyon dolar karşılığında satın aldı.

1997 yılında Steve Jobs Apple'ın geçici CEO'su şeçildi. NeXT'in satın alınmasıyla beraber Apple bilgisayarlarında NeXT teknolojileri kullanılmaya başlandı. Jobs'un yönetiminde Apple, iMac'i piyasaya sunmasıyla inanılmaz bir şekilde satışlarını arttırdı. O zamandan beri ortaya konan ürünler göz alıcı tasarımları ve marka kuvvetlendirilmeleriyle Apple şirketine büyük yararlar sağladı.

Jobs, Apple'da yılda 1 dolar karşılığında birkaç sene boyunca çalıştı, bu ona aynı zamanda Guiness Dünya Rekorları listesinde "En Düşük Maaşlı CEO" unvanını kazandırdı. Apple kazançları artığında ve şirket eksiler yerine artılar bölgesinde gezinmeye başladığında, şirket Jobs'un CEO unvanından 'geçici' ibaresini kaldırdı. 1999 yılında 90 milyon $ değerinde bir jet ve sınırlı hisselerden yaklaşık 30 milyon $'lık bir pay Steve Jobs'a şirket tarafından hediye edildi.

31 Temmuz 2004'te Jobs, pankreasında bulunan kanser tümörünü aldırtmak için ameliyata girdi. Jobs'da bilimsel adı "Islet Hücresi Neurodocrine Tümöru" olan nadir bir pankreas kanserine rastlanmıştı. Jobs'da bulunan bu kanser tipinde kemoterapi veya radyasyon terapisine ihtiyaç duyulmadı. Yokluğu sırasında dünya satışları ve yönetimleri departmanının başkanı Tim Cook, Apple'ı yönetti.

2009 yılında kendisine bir karaciğer nakli yapıldı. 2011 yılının Ocak ayında son yıllarda üçüncü kez sağlık sorunlarını gerekçe göstererek izne ayrılan Jobs, 24 Ağustos 2011'de şirketin yönetim kurulu başkanlığından ayrıldığını açıkladı ve yerini Tim Cook'a bıraktı. Ölümüne kadar Apple Computer'da yönetim kurulu başkanı olarak devam etti.

5 Ekim 2011 tarihinde ailesi tarafından yayınlanan bildiride "Steve Jobs aile üyeleri başucunda ve sükunet içinde vefat etti." açıklamasına yer verildi.