Sudan'da HDK, mülteci kampına saldırdı: 16 ölü

Sudan'da aktivistlerden oluşan Faşir Direniş Komitelerinden yapılan açıklamada, HDK'nin, yerinden edilmiş kişilerin barındığı Zemzem mülteci kampına "kasıtlı olarak" saldırı düzenlediği bilgisi paylaşıldı.

Saldırıda 16 kişinin yaşamını yitirdiği ve 42 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, bunların arasında kadın ve çocukların da bulunduğu aktarıldı.

AA'nın haberine göre; açıklamada, yaralıların tahliyesi, kan torbaları ve tıbbi malzeme sağlanması için uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunuldu.

SUDAN'DAKİ SAVAŞ

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.