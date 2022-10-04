Harika Akdağ ise "Başka bir şehirden sırf burayı görmek için geldik. Manastır, çok güzel bir yer. Ama manastırın tarihi dokusunu bize gösteren freskler, harap olmuş halde. Erol, Tarık gibi isimleri kazıyarak yazmışlar. Çok kötü ve üzücü bir durum. İnsanlar daha da bilinçli olmalı. Tarihi eserlere dokunmamalı ve onları bozmamalı" diye konuştu.