13 hafta geride kaldı ama "Süper" ligimizde konu yine aynı... VAR, geçen haftanın ardından bu hafta da gündemi esir aldı. Göztepe - Fenerbahçe maçında tekrarlanan penaltı doğru karardı ancak sarı-lacivertliler haklı olarak geçtiğimiz hafta Malatya'da yaşananları hatırlattı.
Beşiktaş maçı bitene kadar 90 dakika boyunca Caner topu içeriden mi, dışarıdan mı çevirdi diye tartışıldı. Görüntüler VAR odasında saklı kaldı. Şu kadar marka değeri, VAR için bu kadar teknoloji yatırımı... Onlarca kez izleyip doğru kararı vermek, görüntüyü anında taraftara iletmek bu kadar zor bir olay mı?
Zirvede Sivas fırtınası devam etti. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor liderden uzaklaşırken 11 haftadır kaybetmeyen Başakşehir ikinciliğe, sol şeritten tam gaz gelen Beşiktaş üçüncülüğe yerleşti.
Alt tarafta sadece Denizli ve Rize kazandı. Konyaspor'un büyük umutlarla girdiği sezonda galibiyet hasreti 6 maça ulaştı. Ligin dibine demir atan Kayserispor ile Ankaragücü ise şu anda en umutsuz vakalar.
HAFTANIN OLAYI
Yayıncı kuruluşun telif konusundaki tavrını önce Başakşehir ince bir Twitter mesajıyla eleştirdi. Sonra diğer kulüpler art arda attıkları yaratıcı mesajlarla bu durumun ne kadar can sıkıcı olduğunu gösterdi. Süper Lig'in marka değerini konuşurken en ufak enstantaneyi bile saklamak fayda getirir mi?
— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 1, 2019
HAFTANIN İYİLERİ
TAKIM: Beşiktaş
OYUNCU: Djalma Campos
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
HAFTANIN GENCİ: Oğulcan Çağlayan
14. HAFTA PROGRAMI
CUMA
20.30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği
CUMARTESİ
15.00 Yeni Malatyaspor - Sivasspor
17.30 Ankaragücü - Göztepe
20.00 Galatasaray - Alanyaspor
PAZAR
14.00 Konyaspor - Gaziantep FK
16.30 Antalyaspor - Trabzonspor
16.30 Denizlispor - Başakşehir
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş
PAZARTESİ
20.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor
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