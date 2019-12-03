Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

13 hafta geride kaldı ama "Süper" ligimizde konu yine aynı... VAR, geçen haftanın ardından bu hafta da gündemi esir aldı. Göztepe - Fenerbahçe maçında tekrarlanan penaltı doğru karardı ancak sarı-lacivertliler haklı olarak geçtiğimiz hafta Malatya'da yaşananları hatırlattı.

Beşiktaş maçı bitene kadar 90 dakika boyunca Caner topu içeriden mi, dışarıdan mı çevirdi diye tartışıldı. Görüntüler VAR odasında saklı kaldı. Şu kadar marka değeri, VAR için bu kadar teknoloji yatırımı... Onlarca kez izleyip doğru kararı vermek, görüntüyü anında taraftara iletmek bu kadar zor bir olay mı?

Zirvede Sivas fırtınası devam etti. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor liderden uzaklaşırken 11 haftadır kaybetmeyen Başakşehir ikinciliğe, sol şeritten tam gaz gelen Beşiktaş üçüncülüğe yerleşti.

Alt tarafta sadece Denizli ve Rize kazandı. Konyaspor'un büyük umutlarla girdiği sezonda galibiyet hasreti 6 maça ulaştı. Ligin dibine demir atan Kayserispor ile Ankaragücü ise şu anda en umutsuz vakalar.





HAFTANIN OLAYI

Yayıncı kuruluşun telif konusundaki tavrını önce Başakşehir ince bir Twitter mesajıyla eleştirdi. Sonra diğer kulüpler art arda attıkları yaratıcı mesajlarla bu durumun ne kadar can sıkıcı olduğunu gösterdi. Süper Lig'in marka değerini konuşurken en ufak enstantaneyi bile saklamak fayda getirir mi?

HAFTANIN İYİLERİ

TAKIM: Beşiktaş

OYUNCU: Djalma Campos

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

HAFTANIN GENCİ: Oğulcan Çağlayan

14. HAFTA PROGRAMI

CUMA

20.30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği

CUMARTESİ

15.00 Yeni Malatyaspor - Sivasspor

17.30 Ankaragücü - Göztepe

20.00 Galatasaray - Alanyaspor

PAZAR

14.00 Konyaspor - Gaziantep FK

16.30 Antalyaspor - Trabzonspor

16.30 Denizlispor - Başakşehir

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

PAZARTESİ

20.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor