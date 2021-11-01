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Süper Loto sonuçları 31 Ekim: DEVRETTİ! Süper Loto büyük ikramiyesi 55 milyonu aştı

Süper Loto sonuçları 31 Ekim akşamı Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. Çekiliş sonrası şans oyunu tutkunları merak içerisinde Süper Loto sonuçları ve ikramiye bilgisini araştırmaya başladı. 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye haftalardır olduğu gibi yine devretti. Devreden ikramiye tutarı 55 milyon liraya aştı. İşte heyecanla araştırılan sonuçlar...

Süper Loto sonuçları 31 Ekim: DEVRETTİ! Süper Loto büyük ikramiyesi 55 milyonu aştı

Süper Loto 26 Ekim sonuçları geçtiğimiz akşam saat 21.30'da Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılan çekiliş sonrası belli oldu. Canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından gözler 31 Ekim Pazar günü yapılan Süper Loto sonuçlarına çevrildi. Hemen belirtelim ki haftalardır olduğu gibi bu hafta da 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. İşte merakla beklenen talihli rakamlar...

31 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI 2021: 5 - 32 - 34 - 44 - 48 - 50

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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