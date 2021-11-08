Süper Loto 7 Kasım sonuçları geçtiğimiz akşam saat 21.30'da Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılan çekiliş sonrası belli oldu. Canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından gözler 7 Kasım Pazar günü yapılan Süper Loto sonuçlarına çevrildi. Hemen belirtelim ki haftalardır olduğu gibi bu hafta da 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. İşte merakla beklenen talihli rakamlar...

7 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 04 - 22 - 28 - 37 - 39 - 57

6 Bilen Kişi Sayısı Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 61.298.025,86 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 8 Kişi Başına Düşen İkramiye 45.389,65 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 1.030 Kişi Başına Düşen İkramiye 548,35 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 23.403 Kişi Başına Düşen İkramiye 29,30 TL

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.