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Süper Piyango sonuçları 29 Nisan 2020! MPİ Süper Piyango bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yeni başlatılan şans oyunun adı Süper Piyango oldu. Bugün Süper piyango'nun 29 Nisan 2020 tarihli çekilişi gerçekleştirildi. Süper Piyango 29 Nisan çekiliş sonuç bilgilerini sizler için hazırladık. İşte Milli Piyango İdaresi Süper Piyango sorgulama ekranı

Süper Piyango sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 29 Nisan Süper Piyango sonuçları açıklandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Milli Piyango İdaresi tarafından Süper Piyango şans oyunu sistemi getirildi. Biletler sanal bayilerden alınabiliyor. Hergün bir kişi bir milyon TL ikramiye kazanıyor. İşte 29 Nisan Süper Piyango sonuç sorgulama ekranı...

29 NİSAN SÜPER PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

29-04-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği bayi: NESİNE.COM-

1000000 TL ikramiye kazanan numaralar

963350

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

244309

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

8

SÜPER PİYANGO NEDİR, NASIL OYNANIR?

Süper Piyango nedir sorusunun yanıtı; Milli Piyango İdaresi tarafından hergün çekilişi yapılan ve hergün bir kişiye 1 milyon TL ikramiye veren, ikinci ikramiye 100 bin TL olan ve 1 amorti kazandıran şans oyununa denir.

Süper Piyango nasıl oynanır sorusunun yanıtı ise; Milli Piyango İdaresi sanal bayi üzerinden bilet alınabiliyor. Bilet bedeli 3 TL olarak belirlenmiştir.

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