"Altın fiyatları düştü mü, ne kadar oldu?" sorularının cevabı merak konusu oldu. Spot altın %-0,44 oranında düşüş ile 996,39 TL olurken ons altın %-0,53 oranında düşüş ile 1.704,83 TL seviyelerinden işlem görüyor. Peki, Gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 1 Eylül 2022 canlı altın alış - satış fiyatları...

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