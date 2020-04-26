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Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cemal Can Canseven'in kısaca hayatı

Survivor Cemal Can kimdir? sorusu Survivor 2020'nin en çok merak edilen isimlerinden biri. YouTube ve Instagram'da fenomen olan Cemal Can Canseven yarışmalardaki performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Cemal Can Canseven'in kısaca hayatı...

Survivor Cemal Can kimdir?

Survivor Cemal Can kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Gönüllüler takımının başarılı isimlerinden biri olan Cemal Can performansı ile dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak eleme adayı seçilen Cemal Can'ın Survivor'dan elenip elenmeyeceği ise merak konusu oldu.

SURVIVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 İzmir'de doğdu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can Canseven, İstanbul'da bulunan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okumaktadır. 2013 yılında Üniversite okumaya başlamıştır.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Canseven, beraber videolar çektiği Damla Biliç’i üniversite yıllarından tanıyor. Şimdilerde dj’lik yapan Canseven, Survivor yarışmasından önce hiçbir TV programında görülmedi.

Dj olarak Holifest 2019 da İzmir’de sahneye çıkan Cemal Can CanSeven çok sevilen ve takip edilen bir DJ’dir. Aynı zamanda hayatından hiç sporu çıkarmayan Cemal Can CanSeven  çok iyi bir koşucu ve yüzücüdür.

Cemal Can Canseven, şu anda Instagram'da 1.2 milyon takipçisi bulunuyor.

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