Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında dostluk oyunu ve bil bakalım oyunu oynandı. Zorlu mücadele ve rekabet dolu dostluk oyununda erkekler ve kadınlar ayrı ayrı yarıştılar. Survivor 2019'da bu hafta adada yaşanan Bora ve Hikmet kavgası ve Atakan Dalaka aşkı seyirciler tarafından büyük merak konusu oldu. Peki, Survivor dostluk oyunu kim kazandı? İşte 27 Mart Survivor son bölüm...
ZEHİRLENEN KYRIAKOS ADAYA GERİ DÖNDÜ
Survivor Türkiye Yunanistan Yunan takımında adada yedikleri yengeçler nedeniyle zehirlenen Kyriakos takıma katıldı. Kyriakos, açlıktan yengeçleri görünce yemeyi düşündüklerini ancak bu düşüncenin pahalıya mal olduğunu söyledi...
BORA İLE HİKMET ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ
Survivor Türkiye Yunanistan'da dostluk oyunu sırasında Türk yarışmacıları Hikmet ile Bora arasında gerginlik yaşandı. İkili arasında çıkan tartışmada Bora ile Hikmet arasında ipler koptu...
ATAKAN İLE DALAKA AŞKI
Survivor Türkiye Yunanistan otuz beşinci bölümde oynanan dostluk oyununda ödüle giden Türk ve Yunan yarışmacıların ödül keyfi sohbetle taçlandı. Sabriye, "Kızımız Dalaka'yı oğlumuz Atakan'a istiyoruz" diyerek son zamanlarda iyi bir arkadaşlık kuran Atakan ve Dalaka'ya takılmadan duramadı...
SURVIVOR DOSTLUK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan'da iki takım birleşti ve dostluk oyununda karşılaştı. Kızlar ve erkekler iki ayrı grupta yarıştı. Zorlu mücadelenin sonunda erkeklerde Atakan ve Sypiros kazanırken, kadınlarda ise Sabriye ve Elpida oldu.
SURVIVOR BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2019 Bil Bakalım yarışmasında uzun süredi kadınlar galip gelemiyordu. Bu hafta yarışmaya büyük bir konsantrasyon ve sürpriz ile gelen kadınlar tahminlerin havada uçuştuğu yarışmayı kazandılar. Yarışmanın sonunda Türkiye takımı yemeklrini büyük bir keyifle yediler.
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