Yeni sezonuyla geçtiğimiz hafta başlayan Survivor 2021'de heyecan şimdiden başladı. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarındaki 22 yarışmacı, ellerinden geleni yaparken bu isimlerden biri olan Emin Günenç, Ünlüler için mücadele ediyor. Peki Survivor Emin Günenç kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi...

SURVİVOR EMİN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Emin Günenç kimdir araştırılıyor. Emin Günenç, 23 Temmuz 1994’de İstanbul’da doğdu. Tekirdağ Şarköylü olan Emin Günenç, 8 yaşında futbola başladı. 18 yaşına kadar 10 sene boyunca futbol oynamıştır. Geçirdiği talihsiz bir sakatlık sonucunda futbol hayatını bırakmak zorunda kalmıştır.