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Survivor Gonca Kakar kimdir, kaç yaşında, nereli? Gonca Kakar hakkında bilgiler! Survivor Gonca biyografisi

Survivor 2021'de heyecan bu akşam devam ediyor. Sevilen yarışmada haftanın eleme adaylarından biri olan Gonca Kakar, hayallerine veda eden isim oldu. Peki Survivor Gonca Kakar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşteGonca Kakar hakkında bilgiler ve biyografisi...

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SURVİVOR GONCA KAKAR KİMDİR?

Survivor’ın yeni yarışmacılarından biri olan Gonca Kakar, 1 Temmuz 1989 doğumlu. Beden eğitimi öğretmeni ve pilates eğitmeni olan Gonca, Mersin Üniversitesi mezunu. Yeni yarışmacısının yaptığı sporlar arasında dalış yapmakta yer alıyor.

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