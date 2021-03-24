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Survivor Gonca kimdir? sorusu Survivor takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Ünlüler takımında yer alan Gonca Kakar'ın hayatını sizler için derledik. Peki Survivor Gonca kimdir? İşte Gonca Kakar'ın yaşı, boyu, mesleği...

SURVİVOR GONCA KAKAR KİMDİR?

Survivor’ın yeni yarışmacılarından biri olan Gonca Kakar, 1 Temmuz 1989 doğumlu. Beden eğitimi öğretmeni ve pilates eğitmeni olan Gonca, Mersin Üniversitesi mezunu. Yeni yarışmacısının yaptığı sporlar arasında dalış yapmakta yer alıyor.