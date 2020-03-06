Survivor Sercan, yarışma başladığı andan itibaren merak edilmeye başlandı. Acun Ilıcalı’nın TV8 ekranlarında sunduğu Survivor yarışmasındaki yüzlerden olan Sercan Yıldırım hakkında takipçileri araştırmalar yapıyor. Sercan Yıldırım kimdir? Yaşı Kaç? Nerede doğdu? Survivor Sercan hakkında merak edilen her şey yazımızda.

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde, Bursa’da doğdu. Henüz 1. Sınıfa giderken Bursaspor altyapısında futbolla tanışan Sercan Yıldırım, 2006 senesinin Temmuz ayında yapılan Pepsi Cup Turnuvası'nda en değerli oyuncu seçildi ve bu sayede hayran kitlesini artırdı. 2008-2009 yılları arasında kariyerde üst noktalara ulaşan Yıldırım, Bursa Spor da bir de şampiyonluğa imza attı. Orada gösterdiği üstün başarı sonrasında 2011 senesinde 3 milyon Euro bedelle Galatasaray’a transfer olan genç adam, daha sonra Şanlı urfa Spor, Giresun Spor, Balıkesir Spor, Bursa Spor ve Sivas Spor formaları giydi.

Sercan Yıldırım’ım son transfer olduğu takım ise Karagümrük takımı oldu. Boyu 1.82 olan Yıldırım, kanat ve forvet mevkilerinde karşımıza çıkıyor. Profesyonel kariyeri öncesinde farklı yaş kategorilerinde gösterdiği umut verici performansla evrensel bir ün kazanmış olan oyuncu, uluslararası Gençler Turnuvası’nda Bulgaristan, Makedonya ve Rusya’ya karşı mücadele eden Türkiye adına gol attı. Buradaki başarısı sayesinde turnuva sonrası 17 yaş altı milli takımı kadrosuna davet aldı. 2006 yılının şubat ayında Türkiye 16 yaş altı milli takım ile Portekiz’de beraber yapılan bir turnuvaya katılan Yıldırım, turnuvanın ilk 2 maçında Macaristan ve Avusturya’ya 5 gol attı.