Suudi Arabistan Eski Veliaht Prensi Muhammed Bin Nayif'in Başdanışmanı, sosyal medya hesabından Suudi Arabistan kralı Selman'ın sağlık durumu hakkında kritik bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kral'ın durumu gün be gün daha da kötüleşiyor. Doktorlar Kralın akrabalarını günlerinin sayılı olduğu yönünde bilgilendirdi. Muhammed Bin Selman, Kralın ölümünden sonraki durumun kontrol altında tutulabilmesi için kişisel muhafızlarının toplanması talimatı verdi. Ritz Carlton senaryosunun tekrarlanması yönünde bir hazırlık var ama bu sefer daha geniş çaplı ve belki de kanlı olacak." dedi.

— مستشار الأمير محمد بن نايف (@nayfcon) July 2, 2019

Prens Nayif Bin Abdulaziz'in oğlu Muhammed Bin Nayif veliaht prens iken, Kral Selman onu görevinden alarak oğlu Muhammed Bin Selman'ı veliaht prens olarak atamıştı. Muhammed Bin Selman göreve geldikten sonra prensleri Ritz Carlton Otelinde gözaltına almıştı.

Kasım 2017'de Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın yönettiği 'yolsuzluk operasyonu'nda en az 11 prens ve onlarca iş adamı ve hükümet yetkilisi gözaltına alınmıştı. Amerikan özel güvenlik şirketlerinde çalışan paralı askerlerin, gözaltına alınan prensleri sorguladığı, dövdüğü, ayaklarından astığı, tokat atıp, aşağılayarak küçük düşürdükleri, bu prenslerin arasında Bodrum tatili sırasında neredeyse bir servet harcayan Suudi Prens Talal'ın da olduğu öne sürülmüştü.