Etiyopya kökenli Suudi iş adamı Muhammed Alamoudi, yaklaşık bir buçuk yıldır gözaltında tutulduğu Suudi Arabistan'da serbest bırakıldı.

Etiyopya Başbakanlık Ofisince sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'da yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Alamoudi'nin serbest bırakıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Başbakan Abiy Ahmed'in geçen yıl Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette iş adamının durumunu da tartıştığı, Ahmed'in daha sonra Alamoudi'nin ülkesine dönmesi konusunda Etiyopyalılara güvence verdiği hatırlatıldı.

Etiyopya'da 4 milyar dolarlık yatırıma sahip 71 yaşındaki Alamoudi, Suudi Arabistan'da Kasım 2017’de yapılan yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınmıştı.

Etiyopya'da doğan, annesi Etiyopyalı ve babası Suudi Arabistanlı olan iş adamının şirketlerinin ülkede yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağladığı belirtiliyor.

Almaoudi'nin Etiyopya'daki şirketi, madencilikten turizme, tarım endüstrisinden inşaata kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor. Alamoudi, ülkenin en iyi oteli olarak gösterilen başkent Addis Ababa'daki beş yıldızlı Sheraton Addis'in de sahibi.

Yaklaşık 10 milyar dolar servete sahip olan Alamoudi, Forbes dergisi tarafından dünyadaki en zengin ikinci Suudi Arabistan vatandaşı olarak gösteriliyor.