'Turkuaz pahalı altından kalkamayız'

İstanbul’un ulaşımıyla ilgili kararları alan Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME), geçen ay taksilerde revizyon için ciddi bir adım atmış ve kalitenin yükseltilmesi adına bir dizi karar almıştı. Bu kararlardan en dikkat çekici olanı, taksilerin segmentinin yükseltilmesiydi. Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, bundan böyle araç ve sahip değişikliği durumunda taksilere asgari D segmenti şartı getirildi. Yani taksilerin 5 yıllık kullanım süreleri dolduğunda yenilenirken ya turkuaz renge dönecekler ya da UBER araçları gibi siyah renkte olacaklar. Böylece kısa bir zaman dilimi içinde de sarı taksi tarihe karışacak.
‘TURKUAZ PAHALI, KARŞILAYAMAYIZ’
Gelgelelim, taksiciler bu D segmenti şartına ve mecburen turkuaz renge dönmeye karşı çıkıyor. D segmenti araçların zorunluluk hale gelmesinin taksiciyi zorlayacağını, bu maliyetlerin karşılanmasının mümkün olmadığını düşünen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bir yazı göndererek UKOME kararının revize edilmesini talep etti. Eyüp Aksu ve Genel Sekreter Ergun Felek imzalı yazıda; ’31 Mayıs 2018’te alınan kararın, ilk UKOME toplantısında yeniden ele alınmasını, araç değişikliğinde D segmentinin zorunlu olmasının kaldırılmasını, A ve B segmentinin tamamen yasaklanmasını, isteyen esnafımızın C ve üzeri segmentli araçlarla değiştirebilmesinin serbest bırakılmasını arz ederiz’ ifadeleri kullanıldı.
Zorunlu hale gelen yeni taksi modelleri
UKOME’nin aldığı ve taksicilerin karşı çıktığı yeni karara göre taksiler artık D segmenti olacak. D segmenti araçların ortalama satış fiyatı 200 bin TL civarında. Taksicilerin istediği C segmenti ise ortalama 80 bin TL
D sınıfında bir aracın taksi olarak kullanılması halinde pazardaki satış rakamları da dikkate alındığında şu araçlar alternatif olarak öne çıkıyor:
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