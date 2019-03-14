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On yıl aradan sonra ‘İkinin Biri’ oyunuyla tiyatrolara dönmesi üzerine Tamer Karadağlı, “Özlemişim tabi. Çok güzel gidiyor. Oldukça yorucu. İzmir’de başladık. Seyirci beğendi bu da bizi mutlu ediyor. İstanbul’da da beğenilmeyi umuyoruz” dedi.