"BENİM HAYATIMDA SADECE İŞ VAR"

Gazeteciler, Öngel'e, "Bir dönem Biran Damla Yılmaz ile adınız anıldı. Hatta spor yaparken fotoğraflarınız ortaya çıktı fakat şu anda kendisinin Çağrı Telkıvıran ile bir ilişkisi var. Aranızda aşk olmuş muydu?" sorusunu yöneltti.

Konuyla alakalı açıklama yapan Tansel Öngel, "Kendisi de açıkladı; biz sadece arkadaşız. Yan yana gelen herkesi yakıştırıyorlar. Sağ olsunlar bizi de yakıştırmışlar fakat biz sadece arkadaşız. O insanın bir ilişkisi var. O anlamda bir ilgim yok ama arkadaşlık olarak var. Benim hayatımda sadece iş var." dedi.