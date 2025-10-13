Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 200 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvurular 13 Ekim 2025 tarihinde başlayacak ve 24 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

Alımda, 2024 yılı KPSS puanları göz önünde bulundurulacak. Alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar asil, 3 katı kadar yedek aday belirlenecek.

İlanda, adaylarda aranan nitelikler, başvuru şekli ve bunların değerlendirilmesine ilişkin hususlar, yerleştirme ve atama konusundaki detaylar da yer alıyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KADRO DAĞILIMI NASIL?

26 mühendis

41 veteriner hekim

25 koruma ve güvenlik görevlisi

108 destek personeli