Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Toplamda 200 sözleşmeli personelin alınacağı alım detayları arasında kadro dağılımı ve başvuru tarihi açıklandı. İlana dair detaylar Resmi Gazete'de yer aldı. İlanda, adaylarda aranan nitelikler, başvuru şekli ve bunların değerlendirilmesine ilişkin hususlar, yerleştirme ve atama konusundaki detaylar da yer alıyor. Peki, 2025 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alımı yapacak. 13 Ekim Pazartesi günü başvurular başladı. Alımda, 2024 yılı KPSS puanları göz önünde bulundurulacak. Alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar asil, 3 katı kadar yedek aday belirlenecek. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru detayları
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 200 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvurular 13 Ekim 2025 tarihinde başlayacak ve 24 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.
Alımda, 2024 yılı KPSS puanları göz önünde bulundurulacak. Alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar asil, 3 katı kadar yedek aday belirlenecek.
İlanda, adaylarda aranan nitelikler, başvuru şekli ve bunların değerlendirilmesine ilişkin hususlar, yerleştirme ve atama konusundaki detaylar da yer alıyor.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KADRO DAĞILIMI NASIL?
26 mühendis
41 veteriner hekim
25 koruma ve güvenlik görevlisi
108 destek personeli
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden, e-Devlet şifresi ile gerçekleştirecekler.
2024 yılı KPSS puanlarının geçerli olacağı alımda Yerleştirmeye hak kazanan asil ve yedek adayların listesi Bakanlığın internet sayfalarından (www.tarimorman.gov.tr veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) yayımlanacak. Yerleştirme sonuçları Kariyer Kapısı üzerinden de sorgulanabilecek.