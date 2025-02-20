Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yumurta yemekleri

Hem sağlıklı hem de pratik lezzetimiz ıspanaklı yumurta, listenin 5. sırasında yer aldı. Taste Atlas tarifi, "Öncelikle soğan ve sarımsak zeytinyağında sotelenir, ardından ıspanak ve pul biber eklenir. Daha sonra yumurtalar tavaya kırılır ve beyazları pişene kadar kısık ateşte bırakılır. Bu yemek sıcak olarak, tek başına ya da yanında çıtır ekmek ve yoğurtla servis edilir" cümleleriyle anlattı.