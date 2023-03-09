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Tatiana Palandöken'de en sevdiği elbisesiyle buz dağına tırmandı

Palandöken Kayak Merkezi'ne tatile gelen 44 yaşındaki Rus Tanya Tatiana, gül kurusu elbiseyle buz dağına tırmanıp, snowboard yaptı. Tatiana, "Herkesin dağcı ve kayak kıyafetiyle yaptığı bu sporu ben çok sevdiğim elbisemle denemek istedim ve başardım" dedi

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DHA

  • Son 10 yıldır tatil için Palandöken'e gelen ve Rusya'da inşaat malzemesi üzerine iş yeri bulunan 2 çocuk annesi Tanya Tatiana, gül kurusu elbisesiyle tırmanış ve snowboard yaptı.
  • Tatiana Palandöken'de en sevdiği elbisesiyle buz dağına tırmandı

    DHA'nın haberine göre seniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Ejder Tepesi'nde giyindiği elbiseyle snowboardla kayan Tatiana 2 bin 300 metre rakımdaki güney pistinde oluşturulan 20 metre yüksekliğinde ve 150 metre enindeki yapay buz parkının önünde durdu.
  • Tatiana Palandöken'de en sevdiği elbisesiyle buz dağına tırmandı

    Tırmanma duvarında görevli dağcıların yardımı ile zirveye çıkmayı başaran Tatiana, ayağına taktığı snowboardla kayarak otele gitti.

     
  • Tatiana Palandöken'de en sevdiği elbisesiyle buz dağına tırmandı

    Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü Palandöken'de tatilciler de tırmanışı ilgiyle izledi. Tanya Tatiana, bugünü hiç unutmayacağını söyledi.

     

     
  • Tatiana Palandöken'de en sevdiği elbisesiyle buz dağına tırmandı

    Savaştan uzak Palandöken'de çok güzel günler geçirdiğini belirten Tatiana, "Herkesin dağcı ve kayak kıyafetiyle yaptığı bu sporu ben çok sevdiğim elbisemle denemek istedim ve başardım. 
  • Tatiana Palandöken'de en sevdiği elbisesiyle buz dağına tırmandı

    Erzurum'u ve Palandöken'i çok seviyorum. Çekiliğim bu fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaşacağım. İnanıyorum ki benim tırmanış ve kaymamı buraya gelip birçok kişi deneyecektir" diye konuştu.
  • Tatiana Palandöken'de en sevdiği elbisesiyle buz dağına tırmandı

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