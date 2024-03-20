Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Tayland'ın ünlü albino bufalosu, Başbakan Sretta Thavisin'in misafiri oldu

        Tayland'ın ünlü albino bufalosu, Başbakan Sretta Thavisin'in misafiri oldu

        Yaklaşık 1,4 ton ağırlığındaki Ko Muang Phet, Bangkok'daki Hükümet Konağı'na giderek Başbakan Sretta Thavisin'i ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 14:44 Güncelleme: 20.03.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tayland'ın ünlü bufalosu, Başbakan'ın misafiri oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tayland'da milyonlarca bahtı bulan satışıyla gündem olan albino bufalo, başkent Bangkok'daki Hükümet Konağı'nı ziyaret etti.

        Yaklaşık 1,4 ton ağırlığındaki hayvan, bugün Başbakan Sretta Thavisin'in misafiri oldu.

        Ko Muang Phet adlı bufalo, ülkede epey popüler olan bir dizide aldığı rolle adını duyurmuştu. Hayvan geçen hafta bir çiftlik tarafından 18 milyon baht (yaklaşık 16 milyon TL) karşılığında satın alınınca adını bütün ülkeye duyurmuştu. Singapur gazetesi The Straits Times, bunun şimdiye kadar bir bufalo için ödenen en yüksek meblağ olduğunu yazdı.

        REKLAM

        Yaklaşık 1,8 metre boyundaki albino bufalo, bu şöhretin ardından Başbakan Sretta'nın yanına uğradı.

        Sretta, "Bu kadar güzel bir bufalomuz olduğundan hiç haberim yoktu. Buna benzer daha fazla bufalo var mı?" diye konuştu.

        Tayland Başbakanı, X'ten yaptığı açıklamada da Tayland Bufalo Yetiştiriciliği Derneği'nin hükümetten bu hayvanların "yumuşak güç" olarak kullanılmasını istediğini açıkladı.

        Ko Muang Phet'in sahibi Jintanat Limtongkul da bu fikri desteklediğini vurguladı. Limtangkul, "İnsanların bufaloyu daha iyi tanımasını istiyorum.

        Taylandlılar eskiden tarıma ve bufaloyla içli dışlıydı ama şimdiki yaşam tarzımız bizi uzaklaştırdı" diye konuştu.

        *Haberin görselleri Tayland Kraliyet Hükümeti tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #tayland
        #hayvan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Eros'un katiline verilen cezayla ilgili flaş gelişme!
        Eros'un katiline verilen cezayla ilgili flaş gelişme!
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Başbakan kadın muhabiri kameralar önünde itti!
        Başbakan kadın muhabiri kameralar önünde itti!
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Tayyargillerin şirketine kayyım olarak atanmıştı! Acı haber!
        Tayyargillerin şirketine kayyım olarak atanmıştı! Acı haber!
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        30 yıl sonra buldu
        30 yıl sonra buldu
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Prenses Kate'i hack'lediler
        Prenses Kate'i hack'lediler
        Motosiklet satışları otomobili solladı
        Motosiklet satışları otomobili solladı