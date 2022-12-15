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Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Meteoroloji Bürosu Sismoloji Merkezi Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem
AA

Meteoroloji Bürosu Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tayvan Adası'nın doğu kıyısındaki Hualian şehrinin 29,1 kilometre açığında deprem meydana geldi.

Deniz tabanının 5,7 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin yol açtığı sarsıntı, Hualien'in yanı sıra kuzeyde Taipei ve çevresinde de hissedildi.

Depremde henüz can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi ise depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı.

Tayvan'da, 18 Eylül'de, güneydoğu kıyısındaki Taitung şehrinde meydana gelen 6,8 büyüklüğünde depremde 1 kişi yaşamını yitirmiş, 164 kişi yaralanmıştı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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